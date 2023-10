Largo do Carro Quebrado, em Oiã, com novas luminárias

O Largo do Carro Quebrado, na Freguesia de Oiã, conta com nova iluminação, após substituição das antigas luminárias por novas, com tecnologia LED. Esta melhoria antecede outras intervenções que estão previstas para aquela localização.

Quanto à iluminação, o investimento foi efetuado no âmbito do protocolo estabelecido entre a Câmara de Oliveira do Bairro e a E-Redes, entidade que tem a concessão da iluminação pública no concelho.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, o objetivo da intervenção foi o de “contribuir para uma melhor eficiência energética e consequente redução de emissões de CO2, no âmbito das nossas preocupações ambientais, mas também para garantir a segurança dos transeuntes e utilizadores daquela zona”.

“Apesar do espaço ser da responsabilidade da Junta de Freguesia de Oiã, a Câmara Municipal exerceu toda a sua influência para que a E-Redes avançasse com a substituição da iluminação, até porque temos planos para a requalificação daquele espaço”, explicou o autarca.

Duarte Novo lembrou que, em 2021, “a Câmara Municipal foi desafiada pela Junta de Freguesia de Oiã, a apresentar uma proposta de intervenção urbanística que fosse ao encontro dos anseios da população e das associações locais, no sentido de melhorar as condições do largo, tornando-o mais agradável e atrativo”.

“Nesse mesmo ano”, acrescentou, “apresentámos à Junta de Freguesia de Oiã, à Associação de Melhoramento de Águas Boas e a outros representantes locais, um estudo prévio de arquitetura, elaborado pelos nossos serviços municipais”.

Segundo Duarte Novo, todos os interessados se pronunciaram de forma favorável relativamente a esse estudo, “pelo que avançámos para a elaboração do projeto de arquitetura e demais projetos de especialidade”.

O projeto, entretanto concluído, abrange uma área total de 3.340 m2 e inclui intervenções no Lavadouro, Casas de Banho, Pavimentação do Largo, Escadas, Mobiliário Urbano, Ajardinamento, Árvores e Arbustos, Redes de Abastecimento de Água, Rede de Rega, Redes de Águas Residuais e Pluviais, Rede Elétrica e de Iluminação, Rede de Telecomunicações e Sinalização.

Neste momento, “a Câmara está a aguardar que a Junta de Oiã finalize os procedimentos que tem em curso, relativos ao registo da titularidade dos terrenos necessários, nos termos acordados entre as duas partes, de forma a podermos lançar o respetivo procedimento concursal e avançarmos com a obra, em benefício da população de Carro Quebrado, Águas Boas e do nosso concelho”, adiantou Duarte Novo.