“Miss” vaguense Sílvia Oliveira conquista mais um título

Sílvia Oliveira acaba de ganhar o título de Miss Top Model Portugal 2023, concurso que se realizou em Borba, no Alentejo, no passado dia 8 de outubro. É mais uma faixa a somar a outras conquistadas pela jovem de Calvão, Vagos, que em 2022 foi Miss Beira Litoral, ficou no Top 10 Miss Queen Portugal e participou no Miss Aveiro.

Para a jovem vaguense, esta vitória é o resultado “de muita dedicação, muito trabalho e preparação”.

Este título abre portas para representar Portugal além-fronteiras, onde Sílvia Oliveira espera deixar orgulhosas “todas as meninas que gostariam de estar no meu lugar”, para além de “todos os vaguenses e, acima de tudo, todos os portugueses”.

Foi com a participação no Miss Aveiro que Sílvia Oliveira ficou selecionada como finalista do Top Model Portugal, promovido pelo Concurso Nacional de Beleza, que detém os maiores concursos do país do género, tais como: Miss Universo Portugal, Miss Earth Portugal, Miss Globe ou Miss Aura. O Top Model Portugal elege as melhores jovens modelos de Portugal e representa a valorização de novos talentos, que são depois redirecionados para concursos internacionais, servindo de referência para modelos em todo o mundo.

Como finalista do Top Model Portugal, foi depois, através da votação do público, que Sílvia Oliveira ficou selecionada para participar na final nacional do Miss Queen Portugal, que decorreu em 2022, em Viana do Castelo. Este ano, na procura de mais experiência e sentindo-se mais preparada física e mentalmente, decidiu participar no Top Model Portugal, tendo conquistado a preferência do júri.

Todas as novidades acerca do percurso da jovem miss podem ser acompanhadas diariamente nas suas redes sociais, que atualiza diariamente.