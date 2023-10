SABGAL substitui a Glassdrive na equipa profissional de ciclismo do CD Fullracing

O passado dia 10 de outubro marca o virar de página na história que já tem 27 anos do Clube Desportivo Fullracing, com a equipa profissional de ciclismo a mudar de patrocinador. A estrutura sediada em Águeda, anunciou, durante a conferência de imprensa que teve lugar no Centro de Artes de Águeda, a rescisão amigável com a Glassdrive, que tinha contrato até 2025, passando a SABGAL, empresa do ramo alimentar, a assumir o papel de principal patrocinador com um contrato válido por três anos e renovável por mais três.

Com esta parceria, o Clube Desportivo Fullracing ganha a estabilidade que precisava para levar avante um novo projeto desportivo a longo prazo, que promete trazer emocionantes desafios, conquistas e alcançar novos patamares, quiçá a possibilidade de a médio prazo a equipa chegar à categoria Continental Profissional.

“Estamos aqui reunidos para um virar de página que não é muito comum no ciclismo. Trata-se de um projeto a longo prazo de 6 anos. Foi um casamento rápido, fácil de concretizar o que muito nos agrada. A SABGAL acredita no ciclismo e estou certo de que não iremos desiludir. Vai ser um investimento fenomenal na estrutura e atletas”, afirmou Carlos Pereira, Team Manager do Clube Desportivo Fullracing.

Sobre o fim da ligação com a Glassdrive, Carlos Pereira disse que a rescisão foi amigável. “Foi fácil, porque estamos neste projeto com seriedade e não tínhamos a mesma visão. Não podíamos perder esta oportunidade, o projeto é completamente diferente, é de 6 anos”, acrescentando que “a estrutura vai ter condições que trazem a responsabilidade de elevar a modalidade a um patamar mais alto”.

A SABGAL teve o primeiro contacto com o ciclismo na última Volta a Portugal na estrutura de patrocinadores, com o administrador Ernesto Vidal a acompanhar três etapas no carro do diretor desportivo Ruben Pereira, da Glassdrive-Q8-Anicolor, assistindo aos triunfos de Rafael Reis no prólogo em Viseu e de James Whelan no Alto da Senhora da Graça, e no fecho da prova rainha do ciclismo português, em Viana do Castelo.

“A história começou há menos de um ano. Fui acompanhando o vosso trabalho, a paixão por esta equipa surgiu com a presença na última Volta a Portugal, onde acompanhei três etapas”, começou por dizer Ernesto Vidal, presidente do conselho de administração da SABGAL.

O empresário de Águeda confessou que foi preciso apenas uma conversa de meia hora para chegar a acordo com Carlos Pereira e com o Clube Desportivo Fullracing. “Só entramos em projetos a médio e longo prazo. Encontrei um clube organizado e atletas de excelência. Quero dar os parabéns ao Carlos Pereira pela sua equipa e organização. É um projeto que estamos todos de corpo e alma, diferente e ambicioso.”