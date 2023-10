Vagos volta a receber a maior competição de dança desportiva

Vagos volta a receber, no fim de semana de 28 e 29 de outubro, o “RF vagos Open”, a maior competição de dança desportiva em Portugal, onde serão disputadas várias provas nacionais e mundiais abertas de vários escalões etários. De destacar as provas oficiais de grande importância a nível mundial, tais como o Campeonato do Mundo de Juniores 2, o Campeonato do Mundo de Seniores 1 e o Campeonato do Mundo Aberto de Adultos, todos na vertente da Danças Latinas.

O “RF Vagos Open” é levado a cabo pela escola Ritmo das Formas, sediada em Vagos, e este Município. O evento decorrerá no Pavilhão Municipal Dr. João Rocha, local onde a associação Ritmo das Formas – Club de Dança, organizadora deste evento, desenvolve as suas atividades.

O RF Vagos Open é o evento com maior importância para todos os praticantes de Dança Desportiva em Portugal, pois possibilita a sua participação numa das maiores e mais relevantes competições a nível mundial do calendário oficial da Federação Mundial de Dança Desportiva (WDSF), autorizada pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), promovendo no nosso país a presença dos melhores pares nacionais e mundiais desta modalidade desportiva.

Tratando-se do maior evento de Dança Desportiva realizado em Portugal e um dos mais conceituados a nível mundial, o “RF Vagos Open” atrai à região e ao nosso país, várias centenas de praticantes e milhares de simpatizantes desta modalidade, que aproveitam para visitar Portugal e conhecer a nossa cultura, gastronomia e atrações turísticas.