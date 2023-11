Chili de carne de vaca com feijão preto

Ingredientes:

0,5 dl de azeite

1 cebola

600g de carne de vaca picada

2 c. (sopa) de polpa de tomate

1dl de caldo de carne

0,5 dl de tequilla

sal q.b.

2 malaguetas vermelhas

800g de feijão preto cozido

100g de queijo Cheddar

Preparação:

Leve ao lume o azeite, junte a cebola picada e a carne. Deixe refogar até esta ficar desfeita. Adicione a polpa de tomate, o caldo de carne e a tequilla, tempere com sal e deixe cozer durante 10 minutos. Junte as malaguetas e o feijão e deixe cozer por mais 10 minutos em lume brando. Retifique os temperos e sirva bem quente com queijo Cheddar ralado por cima.