Cantanhede: Projeto de Arte-Xávega homenageado

O Centro Nacional de Cultura homenageou o projeto “Salvaguarda da Técnica de Pesca Artesanal Arte-Xávega”, da Praia da Tocha, numa sessão que decorreu no dia 23 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Esta homenagem surge no âmbito da atribuição do Prémio Europeu do Património Cultural/Prémios Europa Nostra 2023, que distinguiu em setembro último, na Fondazione Giorgio Cini, em Veneza, este projeto de Arte Xávega, na “Categoria Pesquisa”.

Das inúmeras entidades presentes, destaque natural para a presença de Guilherme d’Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e anfitrião, Isabel Cordeiro, secretária de Estado da Cultura, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura e do Júri do Prémio, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, secretária-geral da Europa Nostra e Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal.

Na sessão solene para apresentar o projeto esteve Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede que se congratulou com “tão importante reconhecimento” atribuído pelo Centro Nacional de Cultura. O autarca aproveitou a ocasião para agradecer, uma vez mais, “o valoroso trabalho de todos aqueles que contribuíram para este projeto”, para além da Câmara Municipal de Cantanhede, “ao Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro, à Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, bem como a estreita colaboração com o CIAX – Centro de Interpretação da Arte-Xávega da Praia da Tocha e as parcerias importantes com a junta de freguesia, agrupamento de escolas, associações locais, o envolvimento da equipa da Cultura do município e, em especial, a Comunidade Piscatória da Praia da Tocha”.

Acompanhado por pescadores da Arte Xávega da Praia da Tocha e de representantes das instituições e associações envolvidas, o responsável cantanhedense com o pelouro da cultura salientou ser “uma honra partilhar o palco com os verdadeiros rostos da faina deste género de pesca artesanal. Este prémio é deles e para eles”, afirmou.

Recorde-se que, para além do projeto para a Salvaguarda da Técnica de Pesca Artesanal “Arte-Xávega” (categoria Pesquisa), foram ainda homenageados os outros três vencedores portugueses dos Prémios Europeus do Património Cultural / Prémios Europa Nostra 2023, designadamente a recuperação dos Tetos Mudéjares da Catedral do Funchal (categoria Conservação e Adaptação a novos usos), o Projeto ALMADA (categoria Envolvimento e Sensibilização dos cidadãos) e ainda Cláudio Torres (categoria Campeões do Património).