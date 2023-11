Cientista Carlos Fiolhais será confrade de honra dos Enófilos da Bairrada

No mesmo Capítulo, será entronizado como confrade de mérito o Município de Cantanhede.

O cientista Carlos Fiolhais, físico, professor universitário e ensaísta, será entronizado confrade de honra no XLV Capítulo da Confraria dos Enófilos da Bairrada, que decorrerá a 25 de novembro, no Palace Hotel do Bussaco.

Carlos Fiolhais é um dos mais reputados cientistas e divulgadores da ciência em Portugal. Notabilizou-se na carreira académica com a licenciatura em Física, na Universidade de Coimbra, em 1978, doutorando-se em Física Teórica na Universidade Goethe, em Frankfurt am Main, na Alemanha, em 1982. Foi professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde 2000, tendo sido professor convidado em diversas outras universidades portuguesas, brasileiras e norte-americanas.

No mesmo Capítulo, será entronizado como confrade de mérito o Município de Cantanhede.

Estas decisões foram tomadas a 10 de novembro passado, em Assembleia-Geral da Confraria, que também elegeu os novos órgãos diretivos, tendo sido eleita a lista única apresentada, encabeçada por Carlos Campolargo, reconhecido viticultor e engarrafador bairradino.

A lista, cujo lema é “Manter o Rumo”, integra a maioria dos nomes constantes dos órgãos diretivos anteriores, entre eles a, ainda em funções, presidente da Confraria, Célia Alves, que ocupará o cargo de vice-presidente, assim como José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, que surge como segundo vice-presidente da lista, eleita com 85,7% dos votos. O veterano e confrade fundador António Dias Cardoso, voltará a ocupar a presidência da Mesa da Assembleia.