Detido por tráfico de estupefacientes em Ouca

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aveiro, deteve esta quarta-feira, dia 15 de novembro, um homem com 34 anos, por tráfico de estupefacientes, na freguesia de Ouca, no concelho de Vagos.

De acordo com as autoridades, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses, foi possível apurar que o suspeito cultivava plantas de canábis no interior de um armazém, procedendo à sua secagem, corte e preparação, transformando-as em produto final para posterior venda ao consumidor final.

No decorrer das diligências policiais, os militares da GNR deram cumprimento a cinco buscas, uma busca domiciliária, três em viaturas e uma em armazém, que culminaram na apreensão de 592 doses de canábis, 322 gramas de caules secos de canábis e diverso material relacionado com a pesagem, acondicionamento e preparação de produto estupefacientes.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, Posto Territorial de Vagos e Posto Territorial de Cacia.