Horóscopo – Semana 46 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Evite levar tudo tão a peito. Saúde: Imponha mais disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Modere a tendência para gastos excessivos. Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23. Pensamento positivo: Dou atenção às mensagens dos meus sonhos.

Touro

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Este é um bom período para compreender aquilo de que realmente precisa. Saúde: Aparelho respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja atento. Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30. Pensamento positivo: Mereço todas as glórias e triunfos que a vida me dá.

Gémeos

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, pode sair prejudicado. Saúde: Tenha mais cuidados com os seus ouvidos. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir as suas economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45. Pensamento positivo: Tenho força e domínio sobre as minhas emoções e pensamentos.

Caranguejo

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar encontra-se em alta, aproveite a boa disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça exercício físico. Dinheiro: Se pretende comprar casa, aguarde por tempos melhores. Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48. Pensamento positivo: Cultivo as energias positivas na minha vida.

Leão

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: A amizade estará agora muito evidenciada. Saberá com quem pode contar. Saúde: Possíveis problemas de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41. Pensamento positivo: Venço a melancolia através da confiança e da fé.

Virgem

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Viverá momentos felizes com uma pessoa especial. Saúde: O cansaço e o stress podem prejudicar a sua saúde física e mental. Dinheiro: Conseguirá manter o equilíbrio a este nível. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29. Pensamento positivo: A felicidade permanece na minha vida!

Balança

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Momento em que conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações familiares. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso. Dinheiro: Dedique-se mais para poder alcançar os seus objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. Pensamento positivo: Tenho habilidade para lidar com todos os elementos da minha vida.

Escorpião

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de ser, será! Saúde: Descanse mais, olhe pela sua saúde. Dinheiro: Não gaste mais do que pode. Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46. Pensamento positivo: Sou equilibrado em tudo na minha vida.

Sagitário

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Não desespere, porque quando menos esperar surgirá um novo romance na sua vida. Saúde: Estamos neste momento a passar um período difícil, procure manter o equilíbrio.

Dinheiro: Não invista dinheiro, seja mais prudente. Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49. Pensamento positivo: Tenho vitória sobre as questões que me preocupam.

Capricórnio

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Para os que não tiverem par, há a possibilidade de se apaixonarem. Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os esforços excessivos. Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

Pensamento positivo: A minha confiança em mim mesmo dá-me esperança mesmo nos momentos difíceis.

Aquário

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que julgava já estar esquecida poderá novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação. Dinheiro: Período em que terá de fazer um maior esforço para cumprir com as suas metas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48. Pensamento positivo: Esforço-me diariamente para dar o meu melhor.

Peixes

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não será nada com que deva preocupar-se. Saúde: Combata o sedentarismo e pratique exercício físico. Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado. (colocar a imagem da carta n. 28. Pensamento positivo: Graças ao meu empenho consigo muitos ganhos.

