“JB vai à escola” sensibiliza alunos de Anadia para o combate à desinformação

Por: Anaïs Santos

O Jornal da Bairrada esteve, na manhã de quarta-feira, 22 de novembro, na Escola Básica e Secundária de Anadia, no âmbito do projeto “JB vai à escola”, uma iniciativa que visa envolver toda a comunidade escolar com iniciativas de acesso à informação fidedigna, promoção da leitura e combate à desinformação. Esta sessão, que durou cerca de 50 minutos, num ambiente interativo, decorreu no auditório daquele estabelecimento de ensino, e contou com a presença de professores e alunos de 10.º e 11.º anos.