Parque Urbano de Anadia, epicentro do programa natalício

A programação do “Anadia Paixão pelo Natal” vai ter início no próximo dia 1 de dezembro, feriado nacional, decorrendo até ao dia 6 de janeiro.

Parada de Natal, Pista de gelo sintético, Comboio de Natal, Mercadinho de Natal, Casa do Pai Natal, Fábrica do Pai Natal, Máquina de neve, Carrossel, Gala de Natal, Passeio Cicloturístico de Pais Natais e Concerto de Ano Novo são algumas das atividades que animarão o concelho de Anadia nesta quadra natalícia.

A iluminação alusiva ao Natal, que embelezará as principais artérias da cidade, será inaugurada no dia seguinte, pelas 18h.

O Parque Urbano de Anadia será o epicentro das atividades, convertendo-se por estes dias na “Aldeia do Rodolfo”, a rena mais famosa das que puxam o trenó do Pai Natal.

A Aldeia abrirá as suas portas pelas 15h do dia 1 de dezembro. A chegada do Pai Natal, seguida de Parada, acontecerá pelas 16h30, com figuras do imaginário natalício e muita animação.

O Mercadinho de Natal vai contar com dez casinhas, onde os visitantes poderão adquirir artigos de artesanato, bem como algumas das delícias típicas da quadra natalícia. Este espaço irá funcionar de segunda a quinta-feira, das 14h às 20h; às sexta-feiras das 14h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h. Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro, o espaço funcionará em horário reduzido, das 14h às 19h.

Gala de Natal

A Gala de Natal é outro dos pontos altos da animação natalícia. O espetáculo, intitulado “Anadia, contos

de Natal”, vai ter lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, no dia 1 de dezembro, pelas 21h. O evento conta com a participação de diversas associações culturais e recreativas do concelho, que protagonizarão momentos de música, folclore, dança, teatro e poesia. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete gratuito, que pode ser levantado (máximo de cinco por pessoa) num dos seguintes locais: Cineteatro Anadia e no Posto de Turismo da Curia.

Passeio Cicloturístico de Pais-Natais

À semelhança do que já aconteceu em anos anteriores, tem lugar, no dia 17 de dezembro, domingo, o tradicional Passeio Cicloturístico de Pais-Natais, com partida e chegada na Praça da Juventude, em Anadia. O evento tem como principal objetivo generalizar o acesso à prática da atividade física a diferentes grupos etários, procurando promover o convívio entre todos os participantes. O passeio vai decorrer entre as 10h e as 12h, numa extensão de 10 km. A partida é precedida de um momento musical de Natal, pelo grupo “GroovArt”. No final haverá um pequeno convívio com oferta de bolo-rei.

As festividades da quadra natalícia terminam, no dia 6 de janeiro, com o Concerto de Ano Novo, no Cineteatro Anadia, pelas 21h. O espetáculo musical é protagonizado por grupos corais do concelho. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete gratuito que pode ser levantado (máximo de cinco por pessoa) num dos seguintes locais: Cineteatro Anadia e no Posto de Turismo da Curia.

Sorteio de Natal

Integrado ainda neste programa natalício, o Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, promove o Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia, entre 1 de dezembro e 5 de janeiro.

À semelhança do ano passado, serão atribuídos 150 prémios no valor de 100 euros cada.

A Tômbola do Sorteio encontra-se na Câmara Municipal de Anadia até às 14h do dia 5 de janeiro.