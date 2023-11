Sangalhos homenageia Henrique Moreira Seabra com atribuição do seu nome a rua

Na manhã do último domingo, a Junta e Assembleia de Freguesia de Sangalhos homenagearam o sangalhense Henrique Moreira Seabra, com a atribuição do seu nome a uma artéria da vila, precisamente na data em que se assinalou o 129.º aniversário do seu nascimento.

O evento contou com a presença do filho, Henrique Lopes Moreira Seabra e da neta, Zita Seabra, bem como de outros familiares e sangalhenses.

O autarca Artur Salvador começou por fazer referência a “um momento especial”, para a freguesia, que presta, assim “justa homenagem e honra o legado patrimonial que Henrique Moreira Seabra deixou a Sangalhos”, mas que muito se deve também a Lúcia Araújo, membro da Assembleia de Freguesia, que deu nota da existência deste facto histórico a corrigir.

Notícia completa na edição impressa ou digital