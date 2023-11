Simulacro de tsunami na ponte da Vagueira testa capacidade de resposta

Dada a realização do Exercício Fénix ’23 na zona da ponte da Vagueira, poderão acontecer, pontualmente, alguns constrangimentos à circulação, no horário do decurso do simulacro.

No âmbito de uma operação organizada pelo Comando das Forças Terrestres do Exército, que acontece desde hoje (dia 20) e até ao próximo dia 24, na Região de Aveiro, a Praia da Vagueira irá receber amanhã, entre as 10h e as 13h, o Exercício Fénix ’23, que consistirá num simulacro de tsunami, com especial incidência na ponte da Vagueira.

Trata-se de um exercício nacional, que contará, através da disponibilização dos seus meios, com a colaboração do Município de Vagos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Vagos, da Guarda Nacional Republicana, do Agrupamento de Escolas de Vagos, da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos e do Colégio de Calvão.

Esta operação tem como objetivo treinar as capacidades de resposta das diferentes valências no sistema integrado de Apoio Militar de Emergência.

Dada a realização do Exercício Fénix ’23 na zona da ponte da Vagueira, poderão acontecer, pontualmente, alguns constrangimentos à circulação, no horário do decurso do simulacro.