Vaskiiito lança “Alright” e tem novos projetos para 2024

Vasco Marques, mais conhecido nas lides artísticas como Vaskiiito, nasceu no Reino Unido, onde passou os primeiros sete anos de vida. Desde cedo, demonstrou grande interesse pela música, que já se traduziu na gravação de temas, um deles um solo em pop e trap, num estúdio da escola, e que seria depois incluído num CD.

Vasco Marques passou pela EB 2/3 de Vilarinho do Bairro e frequenta, agora, na Escola Secundária de Anadia, o curso de Desporto. Também passou pelo ensino articulado (2017/18), no Conservatório de Música da Bairrada, no Troviscal.

Foi durante a pandemia que surgiu a vontade de fazer algo diferente no panorama musical. “Procurei programas e equipamento e, no dia 10 de maio de 2021, lancei a minha primeira faixa, ‘Vibe’, primeiro com grande êxito no YouTube e mais tarde no TikTok”, conta o jovem de 17 anos ao JB. Esta faixa ainda hoje se encontra disponível no Youtube e nas plataformas de distribuição digital, com quase 150 mil streams a nível mundial.

Pouco tempo depois, o caminho de Vaskiito cruzou-se com o de outro artista da sua zona, “Henrique”. Juntos, realizaram a sua primeira colaboração “Racks”; entretanto, Vasco ajudou Henrique na produção e pós-produção de uma música dedicada à sua falecida mãe.

A convite do amigo Henrique, gravou um tema de homenagem à sua falecida mãe. “Fiz a mixagem e masterização da música e tive parte na produção. Neste momento, a música tem cerca de 7 mil visualizações, nas várias plataformas e redes sociais. Foi uma homenagem muito sentida do Henrique à mãe”, reforça Vasco Marques.

Entretanto, surgiram outros desafios em conjunto. Um deles dá pelo nome de ‘Alright’. “A música foi feita no meu estúdio. Mostrei o instrumental ao Henrique e, no dia seguinte, comecei em freestyle, com palavras à toa. Voltei a mostrar-lhe e fizemos magia”, conta com entusiasmo. Com o incentivo de colegas e amigos, surgiu um videoclipe. “Comecei a postar prévias sobre a música nas redes sociais e fomos gravar o videoclipe na zona da cidade de Aveiro e praia da Barra.” Videoclipe este também já com sucesso comprovado, estando prestes a bater as 20 mil visualizações no Youtube, estando também disponível nas plataformas digitais.

A curto prazo, Vaskiito tem dois projetos em mente: gravar dois EP, um com o Henrique (4 a 5 faixas) “e outro só meu, com faixas completamente inovadoras” e que deveremos ficar a conhecer em 2024.