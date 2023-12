Cantanhede despede-se de 2023 com duas grandes festas

A cidade de Cantanhede e a Praia da Tocha vão ser o epicentro das festividades da passagem de ano no concelho, mas o programa inicia já a 30 de dezembro, sábado, com a iniciativa de cariz solidária Cantanhede Dança, que promete encantar os participantes.

Entre as 11h e as 20h, do dia 30 de dezembro, a tenda instalada na Praça Marquês de Marialva é palco de workshops de dança de diversos estilos (dança contemporânea, hip hop, high heels, kizomba, folclore, bachata, jazz for all, salsa lady e men style), ministrados por talentosos professores de várias escolas/grupos de dança.

Para as 20h está marcado um jantar solidário, onde cada prato vai contribuir para a nobre causa do evento, seguindo-se, pelas 22h, um cativante espetáculo de dança.

Às 23h15 começa uma festa afro-latina repleta de ritmo, com DJ e animações envolventes.

Já as despedidas de 2023 e a entrada no Ano Novo, também na Praça Marquês de Marialva, iniciam no dia 31, às 22h30 e prometem uma enorme festa, organizada pela União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, com o apoio da Câmara Municipal. A noite é dedicada à comunidade, com as atuações da banda ZOOM, seguindo-se DJ Heitor e E2Much. O novo ano será recebido com um espetáculo pirotécnico.

Já na Praia da Tocha, a Passagem de Ano promete ser inesquecível. A festa, organizada pela Associação de Moradores da Praia da Tocha e que conta com o apoio da Junta de Freguesia da Tocha e do Município de Cantanhede, contará com o som contagiante dos Republika e a energia do DJ Cary Dominic.

À meia-noite, o céu da Praia da Tocha iluminar-se-á com um deslumbrante espetáculo de fogo de artifício.