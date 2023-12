Grupos corais em Concerto de Ano Novo no Pavilhão de Desportos em Anadia

O espetáculo conta com a atuação dos grupos corais Stella Maris e da Bairrada, a Orquestra Ligeira de Anadia e a Secção de Teatro do Club de Ancas.

O Concerto de Ano Novo vai ter lugar no próximo dia 6 de janeiro, pelas 21h, no Pavilhão de Desportos de Anadia.

O espetáculo conta com a atuação dos grupos corais Stella Maris e da Bairrada, a Orquestra Ligeira de Anadia e a Secção de Teatro do Club de Ancas. O evento encerra a programação de Natal de Anadia.

A entrada é gratuita, mediante o levantamento de bilhete no Cineteatro Anadia e no Posto de Turismo da Curia.

Entretanto, até ao próximo dia 6 de janeiro, a animação e a alegria prosseguem na Aldeia do Rodolfo, no Parque Urbano de Anadia, com a Pista de Gelo sintético, Mercadinho de Natal, Casa do Pai Natal, Fábrica do Pai Natal, comboio de Natal, máquina de neve e muito mais.

Ainda integrado no programa natalício, encontra-se a decorrer, até 5 de janeiro, o Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada).

Vão ser atribuídos 150 prémios, no valor de 100 euros cada. Esta iniciativa visa incentivar a população a realizar compras no comércio local do concelho.