“Plantar+Anadia” visa aumentar a qualidade dos espaços verdes urbanos

Projeto vai abarcar vários espaços verdes da cidade de Anadia e conta com o apoio do COMPETE 2020.

O Município está a levar a cabo o projeto “Plantar + Anadia” que visa a plantação de espécies arbóreas em vários espaços da cidade. Serão contempladas as Rua das Flores, Cemitério Municipal, Mercado Municipal, Centro de Saúde, Biblioteca Municipal, Complexo Desportivo de Anadia e Ecoparque.

De referir que para além da plantação de árvores, o Ecoparque está também a ser alvo de requalificação, ao nível de caminhos e sustentação de terras, prevenindo assim a erosão do solo, tendo também sofrido revitalização de uma área de solo empobrecido (a sul e nascente) com posterior plantação, melhoria das condições de estadia com aposta na complementaridade de mobiliário urbano e ainda adaptação do sistema de rega adequando-o ao espaço.

Os trabalhos permitiram a avaliação do estado fitossanitário das árvores e, consequentemente a remoção de árvores doentes ou mortas, a sementeira e plantação de novas espécies arbóreas, cerca de 500 árvores e de 600 arbustos.

O projeto “Plantar + Anadia” pretende reduzir as vulnerabilidades do território, recuperar e aumentar a qualidade dos espaços verdes urbanos e criação de ilhas-sombra; promover o convívio e lazer intergeracional, a prática desportiva e atividades ao ar livre essenciais para a saúde e bem-estar da população e para o aumento da sua qualidade de vida; promover o combate às ondas de calor e o arrefecimento do meio ambiente; bem como promover a preservação da biodiversidade e a mitigação das alterações climáticas.

Ainda, no âmbito deste projeto o Município levou a cabo uma ação de sensibilização, junto da comunidade escolar, designadamente em duas turmas da Escola Básica e Secundária de Anadia. De salientar que o projeto contou com o apoio do COMPETE 2020.