Reconhecimento e homenagens marcam 90.º aniversário dos Bombeiros de Anadia

Os 90 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) foram celebrados, no passado dia 20, com toda a pompa e circunstância.

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, presidiu aos 90 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA).

Um dia marcado por homenagens e pela assinatura do protocolo relativo à constituição da 3.ª equipa de intervenção permanente, mas que teve como ponto alto a inauguração do monumento que imortaliza a viatura Magirus que, em junho de 1986, se encontrava em Castanheira do Vouga, no fatídico incêndio que vitimou quatro bombeiros de Anadia.

Os 90 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) foram celebrados, no passado dia 20, com toda a pompa e circunstância.

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, bem como muitas outras individualidades, participou no vasto programa comemorativo, que terminou com um jantar de Natal e de aniversário, que reuniu mais de duas centenas de pessoas.

O dia de aniversário ficaria marcado por momentos de grande simbolismo, a começar pela inauguração do monumento onde ficou implantada a viatura Magirus, adquirida pela corporação em janeiro de 1983 e que completa este ano 40 anos ao serviço da corporação de Anadia. Uma viatura que, como explicou Albano Jorge, “é a pedra filosofal de cada bombeiro que, quando enverga a sua farda, só tem um lema – vida por vida”, recordando os bombeiros de Anadia (Armindo Heleno, Manuel Pinheiro, José Rolo e Jorge Santos) que perderam a vida no incêndio de Águeda, em junho de 1968.

Já no salão nobre, onde teve lugar a sessão solene, há a destacar, para além da homenagem e reconhecimento ao sócio benemérito Manuel Carvalho e ao Município de Anadia (ver caixas), a entrega da medalha “Gratidão Covid-19” (colocada no estandarte da corporação) pela Liga dos Bombeiros Portugueses “como reconhecimento pelo esforço e dedicado trabalho de todos os bombeiros durante a pandemia”.

Notícia completa na edição impressa ou digital