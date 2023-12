Toni orienta, na Mealhada, o segundo treino da Seleção para o Vino Euro 2024

O próximo treino da Seleção Nacional para esta prova que alia a paixão pelo futebol à paixão pelo vinho é no dia 6 de janeiro, em Oliveira do Bairro.

Foto: Pedro Trabuca e Toni

A Seleção Nacional que vai participar no Vino Euro 2024 realizou o segundo treino no passado dia 16 de dezembro. O treino decorreu no campo sintético do Sport Clube do Carqueijo, concelho da Mealhada, com a presença de 24 jogadores, de norte a sul do país.

A 3.ª edição do Vino Euro, uma prova que une a paixão pelo vinho à paixão pelo futebol, será realizada em Portugal, na região da Bairrada. Os municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Mealhada vão receber os jogos e as oito seleções, que vão disputar este europeu de 22 a 25 de maio do próximo ano.

Para participar no Vino Euro 2024 é preciso estar ligado ao setor vitícola, seja como empregado, enólogo ou estudante. Ao leme da equipa das quinas está o bairradino Toni, ex-jogador e treinador. O mais longe que Portugal chegou foi às meias-finais da edição passada. Este ano, se chegar à final, vai jogar no Estádio Municipal de Anadia.

No Grupo A estão Portugal, Eslovénia, Hungria e Áustria. No B está a República Checa, atual campeã em título, a Alemanha, Itália e Suíça.

Esta é a primeira vez que Portugal acolhe o torneio, cuja 1ª edição aconteceu em 2018, na Eslovénia e a segunda em 2022, na Morávia, região vitícola da República Checa.

Toni assume “laços muito fortes” com a sua região

O segundo treino decorreu à porta aberta, tendo a equipa técnica, comandada pela lenda anadiense Toni, coadjuvado pelo treinador João Pedro Mariz, observado os jogadores, que se apresentaram motivados por representar Portugal neste que será um Vino Euro especial, como referiu o selecionador nacional Toni, ex-jogador do Anadia Futebol Clube, da Académica de Coimbra e do SL Benfica. “O convite surgiu porque tenho uma ligação muito forte com um jogador que partilhou comigo muitos momentos quando éramos juniores do Anadia Futebol Clube, que é o Trabuca, e o filho Pedro [presidente da direção da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal], abordou-me para os poder acompanhar nesta aventura que eles vão viver, que é este campeonato da Europa. É sempre um prazer enorme desfrutar no sítio onde demos os primeiros passos no futebol.” E concluiu: “Os laços são muito fortes em relação à região.”

Toni e João Pedro Mariz

Quanto aos jogadores presentes nos dois primeiros treinos, deu nota de que o país, em termos vinícolas, tem várias regiões, e são dessas regiões que vem os jogadores, e que já deram o seu contributo em duas edições (2022 na República Checa e em 2018 na Eslovénia). “Vamos observando os jogadores para escolher o número que é possível levar de acordo com as regras do torneio, desejando que todos se divirtam e desfrutem.”

Toni é o Selecionador Nacional do Vino Euro 2024

Toni comentou também a participação das seleções dos restantes países presentes, frisando que haverá “uma mistura de culturas europeias” e que os participantes “vão aproveitar para desfrutar desta região da Bairrada, que para além de vinícola, também é gastronómica”. O bairradino, natural de Mogofores, concelho de Anadia, não tem dúvidas que esta será “uma jornada de divulgação de Portugal, em termos vinícolas, mas também de Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro. São quatro dias que se põem mais ênfase na região da Bairrada”.

Grandes expectativas

Na última edição do Vino Euro, realizada em 2022 na República Checa, a seleção das quinas ficou em quarto lugar, mas Pedro Andrade, presidente da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, tem grandes expectativas para um bom resultado no próximo campeonato, disputado em casa.

Com a lista final dos 28 convocados a ser apresentada no primeiro trimestre de 2024, após os treinos agendados, o selecionador nacional poderá ter ainda como reforço Costinha, internacional português, que abraçou um projeto vinícola no Douro e já com um vinho no mercado. A outra vaga poderá ser preenchida por Hélder Postiga, também ele ex-jogador, dado que o regulamento da prova permite a entrada de um jogador ex-profissional não ligado ao setor do vinho.

Próximo treino é em Oliveira do Bairro

Depois do primeiro treino, realizado no dia 25 de novembro, no campo da Associação Recreativa Aguinense, no concelho de Anadia, e deste segundo no concelho da Mealhada, o próximo treino da equipa das quinas será no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro, no próximo dia 6 de janeiro, pelas 11h, aberto ao público.

O restante calendário dos trabalhos da seleção nacional já está definido para 2024, com os treinos agendados para os dias 20 de janeiro, 3 e 17 de fevereiro, 9 e 23 de março, 13 e 27 de abril e 11 de maio.

O Vino Euro 2024 é um evento organizado pela União das Seleções Nacionais Europeias de Futebol de Enólogos (UENFW) em colaboração com a Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal. Conta ainda com o apoio da Turismo Centro de Portugal, da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Rota da Bairrada.

À parte desportiva alia-se a apresentação de vinhos por parte de produtores dos países participantes, que precisam de estar inscritos como jogadores pelas respetivas seleções.