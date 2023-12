Troféus Internacionais e decisões na Taça marcam fim de semana no Velódromo

As emoções no Velódromo Nacional vão começar no sábado, entre as 10h e as 21h55, com o Troféu Internacional de Pista José Bento Pessoa.

A Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa vai decidir-se no próximo fim de semana (16 e 17 de dezembro), no Velódromo Nacional, em Sangalhos, com a última prova pontuável, integrada nos Troféus Internacionais José Bento Pessoa e Alves Barbosa.

As emoções no Velódromo Nacional vão começar no sábado, entre as 10h e as 21h55, com o Troféu Internacional de Pista José Bento Pessoa. As provas UCI Classe 2 serão de Omnium (elites), Madison (elite masculina), Scratch (sub-23 femininas e juniores) e Corrida por Pontos (juniores). O troféu incluirá ainda os eventos nacionais de Scratch (juvenis e cadetes), Quilómetro (juvenis) e Corrida por Pontos (cadetes).

No domingo, a competição na pista continua com o Troféu Internacional de Pista Alves Barbosa, entre as 10h e as 22h05. Desta feita, as corridas UCI Classe 2 incluem Omnium (elites), Madison (elite masculina), Scratch (juniores e paraciclismo), Corrida por Pontos (elite feminina e juniores) e Perseguição Individual (paraciclismo). Os eventos nacionais serão de Scratch (elites A e masters) e Corrida por Pontos (elites A e masters).

Nos dois troféus internacionais, todas as provas para as categorias de juniores, juvenis, cadetes, paraciclismo, elites A e masters pontuam para a Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa 2023.