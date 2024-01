Cidade de Anadia têm um novo consultório de Psicologia

Acaba de abrir no centro da cidade de Anadia (em frente ao Museu do Vinho Bairrada) um novo consultório vocacionado para a área da Psicologia clínica.

Este novo espaço, designado de PsicoAnadia, surge de uma aposta da psicóloga clínica Micaela Simões, que já vinha acalentando este desejo há algum tempo.

Natural de Ancas, com mestrado em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental e uma larga experiência na área, a psicóloga, que já vinha exercendo a atividade noutros espaços, decidiu abraçar este projeto, até porque a recente formação que realizou em Avaliação Psicológica de Condutores veio-lhe conferir capacidade para prestar também este serviço.

O consultório funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 18h, mas este horário pode ser alargado até às 20h, mediante a marcação de consultas. Aos sábados está aberto da parte da manhã. As consultas podem ser marcadas por telefone (910773401 ou online, através do site www.micaelasimoes.pt.

