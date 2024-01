“Quim Roscas & Zeca Estacionâncio” no Cineteatro Anadia

Espetáculo com a dupla de humoristas, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, está inserida nas comemorações do 15.º aniversário do Cineteatro.

O espetáculo de humor protagonizado por “Quim Roscas & Zeca Estacionâncio” vai animar o Cineteatro Anadia, no domingo, dia 25 de fevereiro, pelas 17h30. O evento está inserido nas comemorações do 15.º aniversário do Cineteatro.

A dupla de humoristas, João Paulo Rodrigues (“Quim Roscas”) e Pedro Alves (“Zeca Estacionâncio”), com maior sucesso em Portugal, nasceu em 2002. Rapidamente começaram a ser convidados para participar em programas de televisão, sendo a primeira grande oportunidade, no programa “123” a convite de Teresa Guilherme. Seguiu-se a “Praça da Alegria” e “Portugal no Coração”, da RTP. Foram convidados pela Estação de Televisão pública para terem o seu próprio programa, o “Tele Rural,” com as noticias de Curral de Moinas. Posteriormente, regressaram à RTP para apresentar “Portugal Tal & Qual”, uma sátira à sociedade civil.

Em 2013, desafiados pelos Cinemas NOS, “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio” saltam para as telas do cinema com o filme “7 Pecados Rurais”, realizado por Nicolau Breyner. O filme de comédia, arrebatou o país e tornou-se o filme português mais visto desse ano e 5.º filme de sempre da história do cinema português.

Em 2022, estrearam um dos filmes mais vistos em Portugal, “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, esgotando o Coliseu do Porto no espetáculo de comemoração dos 20 de carreira.

Os bilhetes, com um custo de 12,50 euros, encontram-se à venda no Cineteatro Anadia, no Posto de Turismo da Curia, online – BOL (www.bol.pt), na Fnac, Worten e noutros postos BOL. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50%.