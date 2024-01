Títulos nacionais de pista decidem-se este fim de semana em Sangalhos

Concluída a Taça de Portugal, o novo ano arranca na Pista com as decisões dos títulos nacionais, ao longo de dois dias de prova. Vão a competição atletas masculinos e femininas, das categorias de juvenis, cadetes, juniores, elites, elites A, masters e paraciclismo.

O programa desportivo da competição terá início no sábado, às 10h, e vai prolongar-se até às 19h30, estando prevista uma pausa entre as 13h e as 14h30. No primeiro dia, vão decorrer as provas de madison (elites), scratch (juvenis, cadetes e juniores), quilómetro (juvenis) e corrida por pontos (cadetes, juniores, elites).

No domingo, as provas vão decorrer entre as 10h e as 14h30 e entre as 16h e as 18h. Para este segundo dia, estão agendadas as corridas de omnium (elites), scratch (elites A, masters, paraciclismo), perseguição individual (paraciclismo) e corrida por pontos (elites A e masters). Importa referir que os horários ainda poderão ser sujeitos a alterações após a confirmação dos corredores inscritos.

As cerimónias protocolares, nas quais serão atribuídos os títulos nacionais de Pista nas várias categorias em competição ao longo do fim de semana, bem como as medalhas dos segundo e terceiro classificados, estão agendas para as 18h de domingo.

A entrada é gratuita.