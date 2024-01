Vai abrir nova campanha de esterilização de cães e gatos em Anadia

O programa tem, este ano, um plafond máximo de 24 mil euros. Município estabeleceu parceria com 3 clínicas veterinárias do concelho.

Vem aí uma nova campanha de esterilização e de identificação de animais de companhia.

Na última reunião de executivo da Câmara Municipal de Anadia, realizada na passada quinta-feira, dia 25 de janeiro, foi aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à campanha de 2024.

À semelhança de anos anteriores, o período para a realização de candidaturas para esta campanha vai decorrer de 15 de fevereiro a 3 de maio e é dirigida aos animais de companhia, cães e gatos, cujos titulares residam no concelho.

A campanha volta a ter como parceiras clínicas veterinárias do município com as quais a autarquia celebrou protocolos de colaboração, nomeadamente o CVVB – Centro Veterinário de Vilarinho do Bairro; José Rafael Correia Pires (Sangalhos) e Rita Soraia Campos Serviços Veterinários (Anadia), com um plafond máximo de 8 mil euros para cada clínica, totalizando, assim, o programa 24 mil euros.

Esta campanha visa sensibilizar e incentivar os munícipes para necessidade de controlo da população de animais de companhia e o combate ao seu abandono.

A comparticipação municipal aplica-se a atos cirúrgicos até três canídeos e três gatídeos, não podendo no total ser excedido o número de seis animais por agregado familiar. O valor do apoio será pago diretamente à clinica veterinária onde for realizada a esterilização. O restante valor será pago pelo titular do animal diretamente à clinica.

“Os agregados familiares carenciados terão um apoio de 100%”, como referiu na ocasião o vereador Lino Pintado.