Anadia Digit@ll tem mais de um milhão para dinamizar o comércio local

“Encontram-se reunidas todas as condições para podermos fazer muito mais e melhor, em prol do comércio local e dos operadores económicos do concelho”, frisou, na ocasião, a edil Teresa Cardoso.

Mais de sete dezenas de pessoas, ligadas ao comércio local, participaram, na última sexta-feira, na sessão de apresentação do projeto “Anadia Digit@ll”, no âmbito do programa “Bairros Comerciais Digitais”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O Gabinete de Apoio ao Comércio Local, localizado na Loja do Cidadão, em Anadia, recebeu a apresentação deste projeto, dinamizado em parceria entre a Câmara de Anadia e a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB).

Com a duração de dois anos (2024/2025), o projeto visa modernizar e potenciar o comércio na cidade, representando um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros.

Na sessão, para além da apresentação do “Anadia Digit@ll”, procedeu-se também à assinatura do protocolo entre o Município de Anadia e o Turismo de Portugal, no âmbito da “Formação + Próxima”. A ACIB apresentou ainda o projeto “Aceleradoras de Comércio Digital” e o Município deu a conhecer o regulamento sobre os incentivos e benefícios fiscais e bolsas municipais (Estágios em empresas; Emprego qualificado; Bolsas de Doutoramento).

Durante a sessão, Cristina Azevedo (na foto), responsável pelo Gabinete de Apoio ao Comércio Local, revelou que o sucesso do projeto dependerá da vontade e empenho de todos: “quanto mais ambiciosos formos, mais longe conseguiremos chegar”, referiu, destacando que o Bairro Comercial Digital vai permitir gerir de forma mais inteligente os negócios, graças ao recurso das novas tecnologias; aumentar a visibilidade dos produtos e serviços; gerar novas oportunidades de venda e satisfazer os clientes, de forma mais eficiente e eficaz.

O “Anadia Digit@ll” abrange as principais ruas do núcleo urbano de Anadia, abarcando mais de 200 estabelecimentos com uma componente de intervenção no espaço público e outra de capacitação digital.

O projeto prevê a reabilitação urbanística, a instalação de sistemas de conetividade comuns e de mobiliário urbano, marketplace, aplicação móvel, experiência e monitorização de consumo, gestão de tráfego e afluência, feira digital, integração de soluções logísticas coletivas, sistema de informação de estacionamento e outras soluções digitais para estimular o comércio local.

