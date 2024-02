Comemorações do 25 de Abril em Vagos arrancam este fim de semana com concerto

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, em Vagos, começam no domingo, dia 25 de fevereiro, com uma cerimónia de abertura e um concerto com o músico aveirense Rui Oliveira. As iniciativas vão ser descentralizadas e prolongadas até final do ano.

O Município de Vagos, em conjunto com a Assembleia Municipal, está a preparar um vasto programa alusivo às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que terão destaque ao longo de todo o ano de 2024. A programação será descentralizada, com manifestações culturais em todas as freguesias do concelho de Vagos, e pensada para diversos públicos, das crianças aos seniores.

As comemorações começam já no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, no Centro de Educação e Recreio de Vagos (CER), às 16h, com uma cerimónia de abertura, na qual será dado, formalmente, o início deste importante momento para o Município de Vagos, seguida de um concerto com o músico aveirense Rui Oliveira, que interpretará um repertório de músicas de intervenção.

Ao longo de todo o ano, a celebração dos 50 anos da implementação da Liberdade e da Democracia em Portugal terá uma diversidade de propostas que passarão pela música, cinema, expressão plástica, declamação poética, residência artística e muito mais, que serão apresentadas em diversos espaços das várias freguesias do concelho de Vagos, com as atividades a serem divulgadas mensalmente à população e com maior desta-que e preponderância para o mês de abril.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vagos em exercício, João Paulo Sousa, “celebrar Abril é celebrar os valores da Liberdade e da Democracia. A intenção do Município de Vagos conjuntamente com a Assembleia Municipal, em realizar um vasto quadro de atividades prende-se com a importância que pretendemos dar a este marco histórico da passagem de meio século sobre conquistas que precisam de ser exaltadas, preservadas e, mais do que isso, cultivadas, numa abordagem multicultural e integradora de vários públicos, que possa ser disseminada por todo o território do concelho.”

Pelo mesmo diapasão afina o Presidente da Assembleia Municipal de Vagos, Rui Santos, que considera que “faz todo o sentido que o concelho de Vagos, que tem tido nos últimos anos celebrações do 25 de Abril com grande dignidade e de excelência, neste ano que se celebra o 50.º aniversário dessa importante data, se prepare e apresente um programa mais vasto, mais duradouro e intuitivo e que chegue e todos, dos mais jovens aos menos jovens. Em particular aos jovens, pretendemos levar essa temática e cultivar a sua participação cívica, transmitindo-lhes o quão importantes são, na defesa do nosso Estado de Direito, da nossa Liberdade e da nossa Democracia.”

No final destas comemorações será elaborado e apresentado um documentário sobre como vivenciam e sentem Abril as crianças e os seniores do concelho de Vagos, numa partilha geracional que pretende ser uma mais-valia para o presente, mas que, sobretudo, funcionará como memória futura da importância da preservação das liberdades que nos foram legadas.