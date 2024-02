Detido por posse ilegal de armas em Vagos

A GNR, através do Posto Territorial de Vagos, deteve no dia 6 de fevereiro, um homem de 43 anos, por posse ilegal de armas, no concelho de Vagos.

De acordo com as autoridades, no âmbito de uma denúncia por posse ilegal de armas, os militares da GNR realizaram diversas diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca a um estabelecimento comercial. Na sequência do mandado de busca, o suspeito foi detido e foi apreendido o seguinte material: Três caçadeiras; Duas pistolas de ar comprimido; Três facas do mato; Seis munições.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vagos.