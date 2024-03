Detidos por tráfico de droga e posse de arma proibida em Anadia e Cantanhede

Investigação do NIC de Cantanhde já decorria há um ano e dez meses.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Cantanhede deteve ontem, quarta-feira, dois homens de 23 e 26 anos, por tráfico de estupefacientes, e uma mulher de 53 anos, por posse de arma proibida, no concelho de Cantanhede e Anadia.

De acordo com as autoridades, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano e dez meses, os militares da GNR deram cumprimento a dez mandados de busca, quatro domiciliárias e seis em veículos e armazém, que culminaram na apreensão de 174 comprimidos de ecstasy, 134 doses de canábis em resina, quatro doses de sumidades de canábis, uma pistola, uma pistola de ar comprimido, 16 munições, um cartuxo, 2.450 euros em numerário, 20 quilos de artigos pirotécnicos, 198 inflamadores elétricos, quatro bobines de cordão rápido, uma faca, um tablet e um computador.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Cantanhede.