Espetáculo de aniversário da ODB homenageia desporto do concelho de Anadia

No próximo dia 24 de fevereiro, durante o espetáculo comemorativo do 9.º aniversário da Orquestra Desigual da Bairrada, várias modalidades desportivas do concelho vão ser homenageadas.

“Somos todos campeões” é a temática do 9.º aniversário da Orquestra Desigual da Bairrada (ODB) que, no próximo dia 24 de fevereiro, pelas 21h, animará o Cineteatro de Anadia.

Embora já não haja bilhetes disponíveis, o evento, à semelhança dos anteriores, tem um tema subjacente – este ano o desporto – que promete fazer as delícias dos afortunados que conseguiram bilhete.

Em palco vai estar o anadiense, por adoção, Albano Jorge (personalidade bem conhecida das artes, com uma intensa atividade cívica e cultural ao serviço de diversas coletividades do concelho) que se fará acompanhar pelo amigo e também sobejamente conhecido João Paulo Santos. Ambos irão conduzir o espetáculo ao longo de 1h30, fazendo a narrativa centrada nalgumas das modalidades mais fortes no concelho.

“Queremos homenagear algumas das modalidades desportivas do concelho (futebol, basquetebol, atletismo, hóquei, ciclismo, karaté). No fundo, queremos enaltecer o trabalho que desenvolvem, num espetáculo que terá como fio condutor a música”, explica Esmeralda Ferreira, presidente da direção da ODB, dando ainda nota de que os curtos quadros de revista serão intercalados com música e com a presença em palco de dois atletas (por cada modalidade) que as irão exemplificar com alguns exercícios.

E levantando um pouquinho do véu, revela que em palco se vão ouvir, entre outras, “Vamos lá cambada”, de Herman José e “We are the champions”, dos Queen. Mas, também o Coro Vox et Communio, de Penacova, se vai juntar a esta grande festa, interpretando alguns temas a solo ou a acompanhar a ODB.

O espetáculo, que terá em palco cerca de 60 pessoas, começou a ser trabalhado em setembro de 2023 pelo que, por estes dias, a azáfama é já grande.

