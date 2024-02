Prova de Abertura – Região de Aveiro começa em Oliveira do Bairro

A prova, cuja partida simbólica será na Rua Conde Ferreira, às 12h, vai passar por vários pontos do concelho de Oliveira do Bairro (Oiã, Murta, Mamarrosa e Sobreiro), de Anadia (S. Mateus, Ancas e Amoreira da Gândara), Águeda (Piedade e Landiosa) e Vagos, cruzando, no cômputo geral, todos os Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, terminando em Sever do Vouga, num total de 168,7km. A chegada está prevista para as 16h10.

O percurso desta edição é maioritariamente plano e não apresenta, aparentemente, um elevado nível de dificuldade. No entanto, a chegada conta com uma subida nos últimos três quilómetros, já em Sever de Vouga, que pode dificultar os planos dos sprinters em prova.

Entretanto, este sábado, na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha as equipas serão apresentadas numa cerimónia que vai lançar a próxima época nacional de estrada, entre as 17h e as 19h. A cerimónia de abertura da época de ciclismo 2024 terá transmissão em direto no YouTube e no Facebook da Federação Portuguesa de Ciclismo.