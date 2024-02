Quatro jovens e um Mercedes clássico preparam viagem de 6.500km pela Europa

Promover carros clássicos, fomentar e reforçar laços de amizade e viver uma aventura carregada de desafios, são os grandes objetivos de uma viagem de quatro amigos de infância, de Águeda, que em setembro querem “fazer férias” a bordo de um velhinho Mercedes de 1991.

Gonçalo Estima, João Simões, Luís Pinto e Bruno Brás, que se conhecem desde os 6 anos de idade, nos escuteiros, decidiram levar a cabo esta aventura, recentemente, no decorrer de um convívio.

“Queria muito fazer uma viagem longa nas férias e sugeri fazê-la no meu carro e não de avião”, conta Gonçalo Estima, proprietário do clássico Mercedes 190d 2.5, que usa diariamente para as viagens para o trabalho.

