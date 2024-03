Chuva não estragou sucesso da caminhada solidária em Ferreiros

A chuva que caiu durante o último domingo, dia 3 de março, não foi suficiente para demover as cerca de três centenas de pessoas que disseram “sim” à 2.ª Caminhada Solidária, promovida pela Associação de Voluntários de Ferreiros (AVF).

No final, Ana Costa, presidente da direção da AVF, não escondia a satisfação, já que a meta das 600 inscrições tinha sido atingida, ainda que apenas metade tenha tido a ousadia de caminhar num dia de bastante instabilidade climatérica. Com a chuva a cair de forma intermitente ao longo de todo o percurso, a distância de 10 quilómetros, com início e final na sede da associação, foi feita, sobretudo, por trilhos na floresta marcados por um terreno acidentado, com bastante lama e que desafiava fisicamente todos os participantes.

Ainda assim, a boa disposição e os sorrisos foram uma constante, sem esquecer que, fruto de uma organização imaculada, com vários apoios ao longo do percurso, a caminhada decorreu sem incidentes.

