Município de Cantanhede vai ter Centro de Alojamento e Emergência Social

A Câmara Municipal de Cantanhede viu aprovada a candidatura que submeteu à Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário, no âmbito do PRR, e vai avançar com a reabilitação de um edifício para instalar um Centro de Alojamento e Emergência Social (CAES). O processo representa um investimento global de mais de 833 mil euros na criação de condições de acolhimento de 10 pessoas durante 72 horas.

Localizado em Cantanhede, o imóvel visa a disponibilização de soluções de alojamento de emergência ou de transição destinadas a pessoas que se encontram em situações de risco ou emergência, contribuindo assim para a concretização da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.

O auto de consignação da empreitada de reabilitação do edifício foi assinado pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, e pelo representante da empresa adjudicatária, numa sessão em que esteve também presente a vereadora com o pelouro da Ação Social, Célia Simões, e o presidente da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Nuno Caldeira.

“Com esta obra estamos a construir um equipamento social para as pessoas confrontadas com situações de perigo ou desproteção decorrentes da ausência de condições mínimas de subsistência e que exigem uma resposta social imediata”, afirmou Helena Teodósio. Trata-se de fazer acolhimento de curta duração para afastar essas pessoas do perigo a que estejam expostas e em simultâneo encontrar uma resposta habitacional mais adequada.

