Teatro Amador no Casal, Cantanhede e Franciscas

O Ciclo de Teatro Amador do concelho de Cantanhede prossegue com mais três espetáculos nos próximos dias 23 e 24 de março.

O Ciclo de Teatro Amador do concelho de Cantanhede tem agendados para o fim de semana mais três espetáculos, desta vez no Casal, Cantanhede e Franciscas.

No sábado, dia 23 de março, o grupo de teatro “As Fontes do Zambujal” vai ser recebido pela Episódio Medieval na sede da Associação Cultural e Desportiva do Casal para representar “As sogras”, às 21h30.

Trata-se de um enredo que se desenrola em torno de um filho que decide fazer o funeral a uma suposta defunta que era lésbica e acaba por descobrir que tem três sogras todas lésbicas. “A meio do funeral, surge uma greve com os coveiros que faria e geraria o atrasar do funeral. Entretanto, fazem uma festa para passar o tempo”, lê-se na sinopse.

Ainda no sábado, também pelas 21h30, o grupo de teatro “Renascer” vai estrear “Boa Noite, Senhor Borges”, de Vasco Santana, no salão dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

A ação desenrola-se em torno da personagem Otelo Borges e dos seus esquemas para manter em segredo a sua relação extraconjugal. “Confrontado com a descoberta da vida dupla, toda a trama desenvolve-se no meio das suas peripécias, confusões e forma de as tentar resolver”, como consta na nota de apresentação.

No dia seguinte, domingo, é a vez do Grupo de Teatro S. Pedro interpretar “Nova Paródia”, na sede da Associação do Grupo Musical das Franciscas, às 16h.

A peça, de autoria de Maria Dulce Sancho, desenrola-se em torno de uma pessoa que tenta representar ao vivo o programa de uma rádio local.

A edição de 2024 do Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede decorre até abril com a participação de 17 grupos cénicos e mais de 300 atores e outros intervenientes.

De acordo com o modelo definido para esta ação de dinamização cultural, as associações que integram a iniciativa realizam dois espetáculos, um na sua comunidade, outro na “casa” de outra entidade envolvida.