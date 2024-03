Cantinho do animal

Porte, médio/grande, cerca de 5 meses.

O bebe Urano foi resgatado com a sua manita Gaia de uns campos agrícolas – a mana já foi adotada por uma família de coração grande.

Chegaram com muito medo, por não saberem o que se iria passar. Aos poucos vão percebendo que os afetos curam e que têm os cuidados de que precisam.

Porém, o Urano precisa mesmo de uma família onde tenha o seu lugar para sempre, onde seja membro de equipa nas brincadeiras, nas alegrias e mesmo nas tristezas.

Queres conhecer o Urano? Marca uma visita e vem mimá-lo.

Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448