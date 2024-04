Baga Friends projetam espumante para lançar em 2029

No próximo dia 4 de maio, os sete produtores que integram os Baga Friends abrem as portas das suas adegas para celebrar a casta Baga. O grupo, que já criou dois vinhos tintos, tem outra novidade a caminho – o primeiro espumante.

É já no próximo dia 4 de maio que os sete produtores que integram os Baga Friends – Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo – Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio abrem as portas das suas adegas e mostram a tradição e a qualidade dos vinhos da Bairrada.

Esta é também uma oportunidade única para os entusiastas de vinho conhecerem de perto o legado e a excelência desta casta icónica.

Este ano há outra novidade, está a nascer o primeiro espumante Baga Friends. A colheita foi feita o ano passado e está em cave a repousar para se tornar único. Deverá chegar à mesa pelo Natal de 2029.

“Estamos a evoluir para um novo patamar, queremos um produto diferente, com a marca Bairrada, que é um espumante mas com casta Baga. Cada produtor contribuiu com cerca de 300 litros, vai ser engarrafado agora e deveremos ter cerca de 3 mil garrafas prontas a abrir daqui a cinco anos”, refere Luís Pato, dos Baga Friends.

“O objetivo é ter um espumante rosado, nobre no paladar e que acompanha o melhor do que se faz pelo mundo inteiro”, reafirma Luís Pato.

Adegas de portas abertas

Enquanto isso, a cada primeiro fim de semana de maio, os sete produtores recebem todos os que quiserem conhecer os segredos que estão por detrás destes vinhos.

Quem adquirir bilhete terá a oportunidade de circular livremente pelas adegas, entre as 10h e as 18h, sem necessidade de marcação, e assim desfrutar de degustações de vinhos, harmonizações com petiscos tradicionais da região e de falar com os produtores. A atmosfera única do evento também se deve à heterogeneidade dos produtores, cada um tendo propostas diferenciadas e à medida das suas adegas e projetos.

