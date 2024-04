Mural começa com um clima dramático, de uma situação de fogo e termina na natureza como ela é, integrando ainda a parte emotiva, da adrenalina, captada pelo artista no registo dos batimentos cardíacos, representado por um longo eletrocardiograma.

Foto: Jurgen Wischert

Conhecido do grande público como Do Amaral, nome com que assina os seus trabalhos, é da autoria do artista plástico Carlos Amaral o mural, com cerca de 35 m2, que está a nascer nas traseiras do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia. A obra não passa despercebida, pela sua beleza e cor, até porque tem mais de 40 tonalidades diferentes.