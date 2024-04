Torta de laranja

Ingredientes:

900 g de açúcar

100 g de manteiga derretida

80 g de farinha

18 ovos (tamanho L)

2 laranjas grandes

Margarina para untar

Açúcar para polvilhar

Papel vegetal

Forre um tabuleiro com papel vegetal e unte-o com margarina.

Raspe a casca e esprema o sumo das laranjas.

Numa tigela misture o açúcar com a farinha, junte depois os ovos e bata bem. Adicione a raspa e o sumo das laranjas e bata novamente muito bem. Junte a manteiga derretida e mexa bem. Verta para o tabuleiro e leve ao forno durante aproximadamente 40 minutos.

Retire do forno, desenforme em cima de um pano polvilhado com açúcar e enrole com cuidado. Deixe arrefecer e depois sirva a torta decorada a gosto e cortada em fatias.