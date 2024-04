Tertúlia abre comemoração dos 50 anos do 25 de Abril em Anadia

A programação das comemorações, promovida pelo Município, prossegue esta semana com várias iniciativas. O ponto alto das comemorações acontece nos dias 24 e 25 de abril.

A tertúlia “O 25 de Abril e o Poder Local” marcou o início do programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, promovido pelo Município de Anadia.

A iniciativa, que decorreu na Biblioteca Municipal, no passado dia 5 de abril, contou com a presença de personalidades bem conhecidas, como Carlos Magno (analista politico), Fernando Dacosta (jornalista e escritor) e Albino Almeida (presidente da ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais), que refletiram sobre a importância do Poder Local.

Foram duas horas interessantes de conversa e debate, moderadas por Sílvia Torres, onde se relataram, na primeira pessoa, vivências do dia da revolução e discutiu-se sobre as conquistas de Abril, assim como o poder local, definido como “hoje, o verdadeiro local do poder”.

Albino Moreira, presidente da ANAM, reforçou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas assembleias municipais, que foram criadas depois do 25 de Abril, assim como o das câmaras municipais, que visa o interesse das populações e a proximidade com os cidadãos.

O presidente da ANAM defende que os governos, se pretendem que o poder local se desenvolva, têm de fornecer condições para tal. Abordou ainda a questão da transferência de competências da Saúde para as câmaras municipais, como sendo “um envelope fechado”, uma espécie de “batata quente” passada às autarquias, que não têm meios nem orçamentos suficientes para tal.

