The Waterboys atuam na Feira da Vinha e do Vinho de Anadia

O evento, integrado no Festival Anadia de Paixões, decorre de 19 a 23 de junho, na zona do Vale Santo.

Já é conhecida a banda estrangeira que vai atuar este ano na 21.ª edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia. O grupo The Waterboys sobe ao palco na sexta-feira, dia 21 de junho. A revelação foi feita na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, pelo executivo municipal. Neste dia, e depois do concerto que se espera memorável, subirá igualmente ao palco 1, o DJ Padre Guilherme.

Como já tínhamos avançado na última edição, Os Quatro e Meia, Rui Veloso, Nuno Ribeiro, Bárbara Tinoco, DJ Padre Guilherme, Insert Coin e Nina Toc Toc são os restantes nomes já confirmados para o cartaz da Feira da Vinha e do Vinho (FVV) 2024, que vai decorrer entre 19 e 23 de junho, na zona do Vale Santo, em Anadia.

No ano em que o certame celebra 20 anos (a 1.ª edição coincidiu com o Euro 2004), o evento, integrado no Festival Anadia de Paixões, terá o seguinte alinhamento musical, no palco 1: Quarta-feira, dia 19 – Os Quatro e Meia; Quinta-feira, dia 20 – Nuno Ribeiro; Sexta-feira, dia 21 – The Waterboys e DJ padre Guilherme; Sábado, dia 22 – Rui Veloso e Insert Coin; Domingo, dia 23 – Nina Toc Toc e Bárbara Tinoco.

Os bilhetes diários terão um custo de 3 euros; o bilhete geral custa 10 euros e, no domingo, a entrada será gratuita.

