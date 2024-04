Vasta programação assinala 50 anos do 25 de Abril em Anadia

O Município de Anadia, em parceria com as Juntas de Freguesia, vai celebrar o 50.º aniversário do “25 de Abril de 1974” com uma vasta programação dirigida a diferentes segmentos etários.

As comemorações têm início no próximo dia 5 de abril e irão desenvolver-se por todo o mês, em vários locais do concelho.

Homenagem aos autarcas, tertúlia, palestra, exposições, atividades desportivas, recreativas, culturais e sessão solene da Assembleia Municipal serão algumas das ações que vão assinalar a efeméride, dinamizadas pelo Município, Juntas de Freguesias, envolvendo também todo o tecido associativo concelhio.

A primeira iniciativa vai decorrer no dia 5 de abril, sexta-feira, pelas 21h, na Biblioteca Municipal. Uma tertúlia com a presença de Carlos Magno (analista político), Fernando Dacosta (jornalista e escritor), Joaquim Letria (jornalista) e Albino Almeida (presidente da ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais) que irão “conversar” sobre o “25 de Abril e o Poder Local”.

No dia seguinte, a partir das 15h, também na Biblioteca Municipal, decorre uma palestra de orientação vocacional/profissional subordinada ao tema “Encontra o teu caminho: os jovens, o ensino e o mercado de trabalho”. Uma ação dirigida a jovens do 9.º e 12.º anos e respetivos encarregados de educação.

De 8 de abril a 14 de junho, uma exposição itinerante subordinada ao tema “25 de Abril: rumo ao cinquentenário” irá percorrer as escolas do 2.º e 3.º ciclos e do Ensino Secundário e Profissional do concelho. De 9 de abril a 28 de maio, as escolas do Pré-Escolar e do 1.º ciclo recebem a peça de teatro de fantoches “Era uma vez um cravo nascido no mês de abril”.

De 15 a 30 de abril, a sala Polivalente da Biblioteca Municipal acolhe a exposição “Retratos divergentes”, uma perspetiva do antes e depois do 25 de Abril de 1974.

O Agrupamento de Escolas de Anadia também vai assinalar os “50 anos do 25 de Abril” com uma semana de atividades em torno desta temática, que decorrerá entre 15 a 19 de abril. Está previsto um conjunto de atividades, envolvendo toda a comunidade educativa, nomeadamente performances cativantes e inovadoras, exposições, oficinas criativas, videoarte, palestras e workshops interativos, onde se incluem também a “Mostra de atividades dos Grupos Disciplinares” e a “Mostra de Talentos dos alunos do agrupamento intitulado «Democracia + Liberdade = Alegria»”.

A Universidade Sénior da Curia vai ter patente ao público, de 23 de abril a 5 de outubro, no Curia Tecnoparque, a mostra “O Legado de um Cravo”, constituída por 12 painéis, que tem como objetivo a socialização e a preservação de memórias.

No dia 24, em Sangalhos, reúne-se uma Assembleia de Freguesia jovem, entre as 14h e as 16h, com a presença de cerca de 30 alunos do Centro Escolar de Sangalhos. A sessão contará com a presença, na Mesa, dos representantes dos Órgãos do Poder Local do concelho. Neste período, para além de performances musicais, haverá um momento de perguntas e respostas em que se falará do 25 de Abril e do papel do Poder Local.

Ainda neste dia, mas pelas 21h, o Município presta homenagem aos autarcas (Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia) eleitos no pós 25 de Abril, numa cerimónia que vai decorrer no Cineteatro Anadia. Um reconhecimento pelo trabalho, empenho e espírito de missão em prol da comunidade.

Como habitualmente, no dia 25 de Abril realiza-se a sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal de Anadia, na Praça do Município.