Espetáculo musical “O Principezinho” no palco do Cineteatro Anadia a 12 de maio

O espetáculo musical “O Principezinho” vai estar em cena no Cineteatro Anadia no domingo, dia 12 de maio, com duas sessões, às 15h e às 17h.

Este espetáculo, dirigido especialmente ao público mais jovem, é baseado na obra imortal de Antoine de Saint-Exupéry e conta a história de um rapazinho com cabelos cor de ouro, um pequeno príncipe que relata a sua viagem, de planeta em planeta, em que revela algumas reflexões e pensamentos sobre os valores da vida.

Um musical para toda a família que representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, através de sentimentos de amor, esperança e inocência. “O Principezinho” é também uma das obras mais traduzidas no mundo (mais de 220 idiomas). Faz parte do Plano Nacional de Leitura e está a comemorar o 80.º aniversário do seu lançamento.

Durante a história, juntam-se ao pequeno príncipe várias personagens como o Aviador, a Raposa, a Serpente, o Rei, o Vaidoso, o Homem de Negócios, o Bêbedo, o Geógrafo, o Acendedor de Candeeiros e a famosa Rosa, entre outros, para uma peça de teatro musical incomparável.

“O Principezinho” é uma das mais belas fábulas para todas as idades e destinada a todas as crianças, as que ainda o são, as que já o foram um dia e as que nunca deixarão de o ser.

Este espetáculo venceu o prémio UNIR 2015 atribuído em Madrid, na categoria “Melhor Espetáculo Internacional de Teatro Infantil”. Os bilhetes encontram-se à venda na bilheteira do Cineteatro Anadia, na Junta de Turismo da Curia e na Bol.pt, com um custo de 10 euros.