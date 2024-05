Folhado de ananás

Ingredientes:

400 g de massa folhada

1 lata grande ananás

1 lata de leite condensado

5 ovos

6 folhas de gelatina

Cerejas frescas q.b. (opcional)

Açúcar em pó para polvilhar

Farinha para polvilhar

Óleo para untar

Divida a massa folhada em duas partes iguais, estenda-as e corte-as em duas rodelas do mesmo tamanho (da forma amovível). Coloque-as depois em dois tabuleiros polvilhados com farinha, pique muito bem uma das rodelas com um garfo e polvilhe-as com bastante açúcar em pó. Escorra e seque bem 4 rodelas de ananás, coloque-as por cima da outra base de massa folhada, junte também cerejas como vê na foto e polvilhe igualmente com bastante açúcar em pó. Leve depois ao forno pré-aquecido a 200° C até que fiquem douradinhas. Retire do forno e reserve.

Demolhe as folhas de gelatina em água.

Triture as restantes rodelas de ananás juntamente com a calda, deite num tacho, junte as gemas e o leite condensado, misture bem e leve ao lume, mexendo sempre, até engrossar. Retire do lume, deite numa tigela, junte as folhas de gelatina bem escorridas, mexa até dissolver e deixe ficar quase frio. À parte, bata as claras em castelo e envolva-as suavemente no preparado anterior.

Unte uma forma de fundo amovível com óleo, coloque-lhe a rodela simples do folhado, verta por cima a mistura do ananás e coloque depois por cima o folhado com as fatias de ananás. Leve ao frigorífico até solidificar, desenforme e sirva decorado a gosto.