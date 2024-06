Horóscopo – Semana 24 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Confie em si e no seu poder de atração. Você merece ser feliz. Saúde: Tente relaxar, anda com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas finanças. Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29.

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava há algum tempo poderá surgir inesperadamente. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: O seu nível de cansaço encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais horas. Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir uma proposta há muito aguardada. Pensamento positivo: Procuro ser uma pessoa útil àqueles que me rodeiam. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39.

Gémeos

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com calma e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite para descansar. Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em grandes proporções. Pensamento positivo: Protejo o meu coração pensando no Bem! Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47.

Caranguejo

Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Os seus familiares podem sentir a sua falta, dê-lhes mais atenção. Saúde: Poderá ter alguns problemas relacionados com os ouvidos. Dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações de maior neste campo. Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos, para atrair coisas positivas para a minha vida. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42.

Leão

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua vida afetiva beneficiará com a sua postura mais sensível e expressiva. Saúde: Nada o preocupará. Dinheiro: Não gaste dinheiro em bens desnecessários. Pensamento positivo: Sou generoso para com os outros e comigo mesmo. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48.

Virgem

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio!

Saúde: Não se medique, procure um médico. Dinheiro: Se quer entrar num novo projeto, esta será uma boa altura. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38.

Balança

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Não fique desatento ao que se passa à sua volta. A força do Bem transforma a vida! Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades. Pensamento positivo: Alcanço o poder material começando por ter poder sobre os meus pensamentos.

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48.

Escorpião

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos. Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30.

Sagitário

Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo. Uma personalidade forte sabe ser suave e leve como uma pena! Saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e constipações. Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons frutos, porque eu acredito nelas! Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42.

Capricórnio

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Aproveite esta semana para estar mais tempo com o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante nesta área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O sucesso espera por si! Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus objetivos, porque acredito em mim. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Aquário

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Para que a sua relação permaneça estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite comer doces para não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projeto, se for esse o seu desejo. Pensamento positivo: Encaro cada novo desafio como uma viagem que me traz novos ensinamentos.

Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44.

Peixes

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não viverá as alegrias e felicidades de cada momento que passa. Dedique mais tempo à vida familiar e social. Saúde: Consulte o médico para fazer um check-up. Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais tarde. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus! Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt