Colégio Nossa Senhora da Assunção converte 1725 quilos de papel em alimentos

Ficou concluído, no passado dia 24 de julho, o projeto “Papel por Alimentos”, dinamizado pelas turmas 9A e 9B do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (CNSA) durante o último ano letivo, mas que acabou por envolver toda a comunidade educativa. A ação culminou com a entrega de 1.725 kg de papel recolhido, no Banco Alimentar de Aveiro, e que agora serão “convertidos” em alimentos, para famílias carenciadas, apoiadas por esta instituição.

Foi no âmbito da disciplina de Atividades e Projetos da Turma (e em convergência com o desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Projeto Educativo do Colégio, alicerçado no tema Cultural “Onde está o teu irmão? Reconhece-o! Valoriza-o! Ama-o!”) que as turmas do 9.º ano, apoiadas pelas respetivas diretoras de turma, Fátima Salgado e Ana Rita Lopes, decidiram abraçar o projeto “Papel por Alimentos”, que visou amenizar problemas identificados pelos alunos: gasto exagerado e desperdício de papel, e ausência de ações de caráter solidário “fora” do Advento e Quaresma.

Esta ação acabou por ter, não apenas contornos ambientais, como também de solidariedade. O valor obtido pela venda do papel a operadores de resíduos certificados, é convertido pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome em produtos alimentares básicos para distribuir localmente. De referir que este projeto contribui para cinco objetivos do desenvolvimento Sustentável: Erradicar a pobreza, Erradicar a fome, Cidades e comunidades sustentáveis, Produção e Consumo sustentáveis, Parcerias para a implementação de projetos.

Os grupos interturmas, 9A e 9B, promoveram e dinamizaram esta atividade no Colégio, tendo a seu cargo a responsabilidade da divulgação, recolha, seleção, pesagem e armazenamento do papel. Todos os alunos se envolveram de forma muito ativa e entusiasta nesta atividade e conseguiram mobilizar toda a comunidade educativa. Assim, na penúltima quarta-feira, numa parceria com o Condeixa Aqua Clube – Condeixa AC (cujos valores institucionais vão de encontro aos promovidos pelo colégio e pelo projeto, no que diz respeito à sustentabilidade e solidariedade), todo o papel foi transportado para o Banco Alimentar de Aveiro.

O CNSA deixa um especial agradecimento a todos os que colaboraram nesta campanha e ao presidente do Condeixa Aqua Clube – Condeixa AC, Alexandre Miguel, pela sua disponibilidade.