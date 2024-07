Já arrancou o programa de Vagos para “Animar o Verão”

Começou ontem, 4 de julho, mais uma época de animação de verão no concelho de Vagos que se estende até ao final de agosto.

Já este fim de semana, dias 4, 5 e 6 de julho, o Vagos Sensation Gourmet continua, pelo segundo fim de semana seguido, a preencher o Largo Parracho Branco, com mais três dias de imenso sabor.

De resto, são inúmeras as atividades a aproveitar durante o mês de julho, destacando-se a presença, em permanência, a partir do dia 12, no Largo Parracho Branco, da Biblioteca de Praia, da mostra de Artesanato, dos Bares, do Posto de Turismo e do Espaço Bairrada.

O programa, deste ano, é marcado por diversas atividades desportivas com o “Vagos em Ação” que acontece aos finais de tarde de cada terça e quinta-feira, pelas 19h, na Quinta do Ega, em Vagos. Aos sábados, pelas 18h, o desporto marca presença no Largo Parracho Branco na Praia da Vagueira, com o “Verão em Movimento”, assim como aos domingos, nos dias 14 e 28, pelas 10h, decorre a atividade “Vagueira em Ação” .

Para os amantes de desportos um pouco mais radicais ou para um programa em família, no dia 28, acontece a já tradicional Manhã Náutica, na Marina da Vagueira.

Dedicado especialmente às família e crianças, nos dias 12, 19 e 26, ao final de tarde, o Largo Parracho Branco recebe a “Praça a Brincar – Jogos em Família”. Também nos dias 13,19, 20 e 27 a Biblioteca de Praia recebe, pelas 11h, a “Hora do Conto” com a história “O Mar Enrola na Areia” e nos dias 17, 24 e 31 as “Oficinas de Artes”, com Sandra Ferro, pelas 14h30.

De modo a dar muita luz e cor ao Largo Parracho Branco, não vão faltar os “Municípios Sem Fronteiras”, nos dias 18, 19 e 20 de julho.

São, também, promovidas duas exposições, começando pela exposição “As 11 Vidas da Ria!”, sobre trajes e modos de vida gandareses, que estará patente, de 13 a 31 de julho, às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 13h e das 14h às 17h, na Casa Museu Gandaresa, em Sto. António de Vagos e no Posto de Turismo, no Largo Parracho Branco, todos os dias, das 10h às 13h e das 14h às 19h. Ainda de 22 a 28, no Espaço Museológico da Vagueira, pode visitar-se a exposição ambiental “Ó Mar Salgado”, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Ainda, no dia 28, a atividade ambiental “Líderes, Procuram-se” decorre no areal da Praia da Vagueira, entre as 16h e as 18h.

A complementar a programação, ao longo do mês de julho decorrem ainda outras diversas atividades, como o Peddy Paper “À descoberta de Vagos”, que decorre de 12 a 31.

Nos dias 12, 19 e 26, no Espaço Bairrada, decorre a atividade “Hora Bairrada – Provas Temáticas”, das 18h30 às 19h30.

Já no dia 26, comemora-se o do Dia dos Avós, pelas 15h, no Largo Parracho Branco, com atividades abertas para o público em geral permitindo criar momentos de partilha, que promovam e reforcem os laços familiares.

No dia 13, no Museu do Brincar, decorre a atividade “Bairrada – Uma aventura de aromas e sabores”, das 11h às 12h.

Por fim, Vagos despede-se do mês de julho com um grande momento musical, no Largo Parracho Branco, com o concerto de Ana Bacalhau, no dia 31, pelas 22h.