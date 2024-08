Mogofores recebe Acampamento Nacional do Movimento Juvenil Salesiano

Ao longo de cinco dias, 246 participantes estiveram envolvidos em diversas atividades, com a celebração dos 200 anos do sonho de S. João Bosco como tema principal.

“Os jovens devem sonhar e ser protagonistas dos seus sonhos. Se não sonharmos, não avançamos”. Foi com este tema do sonho e de como cada um deve ser protagonista na realização do mesmo que se realizou mais uma edição do Acampamento Nacional do Movimento Juvenil Salesiano, este ano em Mogofores.

Nesta edição que celebra os 200 anos do sonho de S. João Bosco – em que lhe apareceu Nossa Senhora, Virgem Maria, como explicou o Padre Juan Ferreira, delegado nacional da Pastoral Juvenil Salesiano – “fazia todo o sentido voltar a trazer os jovens ao santuário de Mogofores”, que é dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora. O tema desta edição anda, então, “à volta da dimensão Mariana e da fé cristã, em que acreditamos que Maria tem um papel importante na vida dos cristãos e dos jovens, assim como da dimensão do sonho, em que os jovens têm sonhos e devem ser protagonistas na realização dos mesmos”.

Ao longo de cinco dias, de 22 a 26 de julho, jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 25 anos, e animadores voluntários, contabilizando um total de 246 participantes, envolveram-se em diversas atividades lúdicas, como jogos, dança, música e piscina, de modo a proporcionar o encontro e o convívio entre grupos de jovens de vários pontos do país. No entanto, “há momentos para tudo” e, por isso, também houve espaço para a oração e reflexão, alinhadas com o tema do sonho “que Deus tem para cada um de nós”, como afirma a Irmã Salesiana Linda Vieira, coordenadora provincial da Pastoral Juvenil.

Desde Viana do Castelo, Mirandela, Porto, Arcozelo, Lisboa, Manique, Cascais, Estoril, Setúbal, Évora até Vendas Novas, vários jovens de escolas salesianas, de paróquias e ainda de centros juvenis inscreveram-se neste Acampamento Nacional e deslocaram-se até Mogofores. Para que tal fosse possível, angariaram fundos ao longo do ano, com as atividades que foram realizando, e contaram ainda com o apoio dos municípios.

Estes jovens dividiram-se em 3 grupos, por idades: um grupo do 5.º e 6.º anos; um com jovens do 7.º, 8.º e 9.º anos e ainda um grupo de jovens do ensino secundário e universitário. As atividades realizadas foram ligeiramente diferentes de grupo para grupo, sendo que estes só se juntavam às refeições e à noite, para a “despedida”.

Para os mais novos, de modo a que conseguissem interiorizar o tema e o objetivo desta atividade, foram realizadas atividades mais dinâmicas, com mais jogos, caminhadas com enigmas, e ainda alguns testemunhos, para os manter interessados. Já para os grupos dos mais velhos, houve mais momentos de reflexão sobre estes assuntos, já que os compreendem melhor, mas nunca deixando a animação e brincadeira de lado, pois este acampamento acaba por funcionar, também, como um “campo de férias”, diz o Padre Juan Ferreira.

O sonho a que cada um está destinado

“Gostaria que os jovens levassem este desejo de perceber qual o sonho de Deus para eles, e que entendessem também que esse sonho é real, que há uma maneira de treinarmos essa escuta para o descobrir, mas que isso implica algo de nós, implica decisões e escolhas concretas na nossa vida”, afirma a Irmã Linda Vieira. “Queremos ajudar os jovens a ganhar esses mecanismos”, acrescentou.

Com as atividades realizadas, os salesianos e salesianas revelam que o seu estilo é “amar o que os jovens amam para que eles amem aquilo que nós amamos, que é Jesus”, proporcionando dinâmicas divertidas para que os seus ensinamentos se reflitam nos jovens.

“É muito importante que a fé seja vivida nas várias dimensões, na parte da razão, em que a fé têm de se perceber, como também tem de ser algo bonito, a emoção tem de estar envolvida e, depois, na dimensão espiritual, de nos obrigarmos a parar um pouco para rezar e falar com Jesus”, acrescenta a irmã salesiana. “Nós damos pistas e conselhos, depois os jovens agem autonomamente”, em conformidade com a fé de cada um.

Apoio dado para a realização da atividade

Segundo o Padre Juan Ferreira, ao longo do ano existem várias atividades nas “casas salesianas”, de norte a sul de Portugal, que culminam sempre numa “atividade final, a que chamamos Acampamento Nacional do Movimento Juvenil Salesiano”. A atividade, que já se realiza há mais de 50 anos e parou no ano passado devido às Jornadas Mundiais da Juventude, regressou a Mogofores, onde os jovens acamparam.

Com cantina, onde os voluntários confecionavam a comida e os jovens se juntavam para fazer as refeições, acesso aos balneários, um médico pronto a prestar auxílio a quem precisasse e um grande recinto, estavam reunidas todas as condições para os jovens pernoitarem no estabelecimento.

Os Salesianos de Mogofores foram “excecionais no acolher e abrir as portas” para proporcionar este encontro, que contou com a ajuda da Junta da União de Freguesias de Arcos e Mogofores. Para encerrar a semana, houve a “missa final” na sexta-feira, no Santuário, que contou com a presença do Provincial dos Salesianos.