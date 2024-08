Casas de Melo homenageado pela Comissão Organizadora da Expofacic

Emanuel Humberto Casas de Melo, mais conhecido como Casas de Melo, foi homenageado durante o jantar de balanço à edição deste ano da Expofacic, em Cantanhede.

A comissão organizadora reconheceu, na noite do passado dia 5 de agosto, durante o já tradicional jantar que serve para fazer o balanço do certame, realizado numa unidade hoteleira da cidade, aquele que é considerado “a estrela” da Expofacic, como diria Pedro Cardoso, presidente da direção da INOVA.

Presente no certame desde a primeira edição (já lá vão 32 anos), quando este se realizava ainda no recinto da Escola Secundária de Cantanhede, Casas de Melo mantém a ligação à Expofacic até ao presente. Começou, recordou, era então presidente do município, Albano Pais de Sousa (mentor do certame). De lá para cá, já trabalhou com outros quatro autarcas – Rui Crisóstomo, Jorge Catarino, João Moura e presentemente com Helena Teodósio, nunca mais de desligando desta que é a maior feira-festa do género do país.

Agora, a um mês da aposentação, esta “homenagem justa e merecida”, ao chefe de gabinete de apoio à presidência, encerra, com chave de ouro, a edição de 2024 do certame.

O reconhecimento pela comissão organizadora à “Personalidade Expofacic 2024” foi materializado com a entrega do troféu referente ao Prémio Cinco Estrelas Regiões a Casas de Melo. O homenageado passou a ser o “fiel depositário do Prémio”, conquistado pelo certame.

O troféu foi-lhe entregue pela presidente da autarquia, Helena Teodósio.

Admirado e respeitado por todos, não só pela sua forma de ser e de estar, mas também pela dedicação total e empenho com que se dedica à causa pública, Casas de Melo, visivelmente sensibilizado, não deixou de frisar ser o único funcionário do município que integra a comissão organizadora desde a 1.ª edição, e que tal reconhecimento é devido “a todos aqueles que, ao longo destes anos, contribuíram para o engrandecimento do certame”.