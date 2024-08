Vindimas arrancam nas Caves São Domingos com Summer Fest

Primeira edição do São Domingos Summer Fest vai ser celebrado com vinhos e espumantes, no dia 31 de agosto.

Foto: DR

Vai ser à volta de uma animada festa, na vinha da Quinta de São Lourenço (S. Lourenço do Bairro), que as Caves do Solar de São Domingos vão celebra mais uma vindima. A primeira edição do Summer Fest das Caves do Solar de São Domingos realiza-se já no próximo sábado, dia 31 de agosto.

O evento acontece no âmbito da celebração das vindimas, com início previsto par as 17h, prolongando-se pela noite dentro. Não faltará muita animação, com DJ, vários petiscos e os bons vinhos da empresa.

Uma festa que promete encerrar o verão em grande, à voltas de uma experiência única, onde à elegância dos espumantes da São Domingos se aliam os petiscos do Rei dos Leitões, e o som vibrante de um DJ.

De destacar ainda que este Summer Fest evoca também os sucessos alcançados pelas Caves São Domingos no ano de 2024. De resto, um dos objetivos conseguidos foi o do referencial de Sustentabilidade Nacional, tornando as Caves São Domingos a primeira empresa na região da Bairrada e na indústria vitivinícola a alcançar esta certificação.

Outro factor prende-se com o crescimento. fruto de um arrojado investimento nos fluxos de produção que permite já, na colheita de 2024, duplicar a produção das Caves São Domingos, com a compra de uma prensa para a produção de espumantes.

Uma nota ainda para a recente aposta na produção “Resíduo Zero” com os viticultores das Caves São Domingos a assegurarem uma produção de mais de 120 hectares de vinha no terroir da Bairrada.