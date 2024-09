Anadia distinguida com “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano”

O Município de Anadia foi convidado para estar presente na cerimónia de atribuição do “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano”, no âmbito da iniciativa “Prémios dos Serviços de Águas e Resíduos”, promovida pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A sessão de entrega acontecerá, no próximo dia 2 de outubro, em Tomar, durante o encontro SENAG – Seminário Nacional de Abastecimento de Água, promovido pela APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.

Para a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, a atribuição desta distinção “é o reconhecimento pelo trabalho que o Município tem vindo a realizar, ao longo dos últimos anos, na reabilitação da rede de abastecimento de água no concelho, contribuindo, desta forma, para a melhoria das condições de fornecimento e a eficiência da rede de abastecimento, garantindo também a sustentabilidade ambiental e social”.

O “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano” visa distinguir as entidades gestoras com melhor qualidade de água. O processo de apuramento destas entidades está relacionado com a elaboração do relatório anual do controlo da qualidade da água, no qual se encontra sintetizada a informação mais relevante referente à qualidade da água para consumo humano, tendo por base os controlos analíticos realizados e referenciada a 31 de dezembro de 2023.

A ERSAR promove anualmente a iniciativa “Prémios dos Serviços de Águas e Resíduos” com vista a identificar, distinguir e divulgar casos de referência em Portugal Continental relativos à prestação dos serviços de abastecimento público de água, gestão de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, avaliados nos termos dos vários ciclos de regulação desta entidade reguladora e em conformidade com o regulamento da iniciativa. São atribuídos Selos de Qualidade às entidades gestoras que cumprem os critérios mínimos identificados no regulamento anual da iniciativa e Prémios de Excelência às entidades gestoras com melhor desempenho.

Para a atribuição de cada Selo o júri procedeu à avaliação quantitativa das entidades gestoras reguladas, tendo por base os indicadores e dados provenientes do ciclo de regulação do controlo de qualidade da água. Seguiu-se uma avaliação qualitativa tendo em conta aspetos relacionados com a governança, cumprimento das obrigações legais, conduta perante o regulador e ocorrências significativas com impacto na prestação do serviço. O júri, assessorado por uma Comissão Técnica interna da ERSAR, para recolha, processamento e fornecimento de informação e prestação dos esclarecimentos necessários, procedeu à seleção das entidades distinguidas.

Das 221 entidades gestoras que prestaram o serviço de abastecimento público de água em baixa, no ano transato, foram distinguidas 83 entidades na categoria “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano”.